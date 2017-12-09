أمانة الشرقية: ترسية مشروع تغطية سوق الخضار المركزي بالدمام بكاميرات مراقبة

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن ترسية مشروع سوق الخضار المركزي في الدمام بكاميرات مراقبة، والذي يأتي ضمن خططها التطويرية والرقابية على أسواق ومحال النفع العام في حاضرة الدمام.

وقال مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من جميع أعمال المسح الشامل لوضع كاميرات مراقبة في سوق الخضار المركزي بمدينة الدمام، لافتا الى أنه تم ترسية المشروع ومن المتوقع أن يتم البدء في تركيب كاميرات المراقبة خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أهمية هذه الكاميرات في الرقابة وتوثيق المخالفين بشكل إلكتروني.

ولفت الى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط الأمانة التطويرية والتي تستهدف سوق الخضار والفواكه المركزي بمدينة الدمام، موضحا أن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة للأسواق وضعت استراتيجية لتفعيل و تطوير العمل بأسواق حاضرة الدمام وأهمها أسواق النفع العام التي تمس احتياجات المواطن والمقيم بشكل يومي ومنها أسواق الخضار والفواكه.

وذكر أن الإدارة العامة للأسواق تقوم بجهود مستمرة لتكثيف الرقابة على الاسواق ومنها سوق الخضار المركزي، فيما وضعت في خطتها ، تصوراً كاملاً لتطوير السوق ليشمل مداخل ومخارج وبوابات منظمة للدخول والخروج وإصلاح خدمات الاسفلت والدهانات والإنارة. هذا بالإضافة إلى أنه تم وضع برامج للنظافة تتماشى مع حركة السوق وكثافة مرتاديه وأوقات الذروة، إذ تم تخصيص أكثر من (٦٠) عامل للنظافة ورفع المخلفات و غسيل ونظافة دورات المياه البالغ عددها أكثر من( ٩) دورة مياه، في خمس مباني، وكذلك يتم متابعة المستثمرين للحد من سوء نظافة مواقعهم، لافتاً إلى أنه يتم رفع أكثر من ١٦ طن يوميا من النفايات بواسطة الضاغطات من خلال صناديق الحاويات المفتوحة وتم تفعيل المرحلة الأولى من برنامج حفظ النعمة في السوق.

وقال إن موقع الحراج البلدي في سوق الخضار المركزي يشهد حاليا زحام كثيف، نظرا الى بداية موسم المزارعين والذي يشهد توافد أكثر من ٢٠٠ سيارة وآلاف المزارعين والمستفيدين بشكل يومي، وتزامن مع بداية موسم المزارعين تم تكثيف تواجد عمال النظافة بشكل عام على السوق وبشكل خاص على موقع الحراج اضافة الى أنه تم تحديد مواعيد عمل مظلات بيع الخضار ليتمكن عمال النظافة من القيام بعملهم بشكل مستمر .

وذكر أن الأمانة تشارك حاليا الجهات الأمنية في حملة “وطن بلا مخالف”، بشكل مكثف ومستمر للقضاء على المظاهر والعمالة المخالفة، مشددا على تواجد الفرق الرقابية بشكل يومي ومستمر في جميع أسواق النفع العام وبخاصة سوق الخضار المركزي للقضاء على أي مخالفات.

وذكر أنه تم تحديد فترات الحراج للمنتجات ( البلدي – المستورد) ومتابعتها لإيجاد التوازن الاقتصادي بين المستثمرين، كما تم إيجاد آلية لوقوف الشاحنات تتوافق مع الأنظمة والتعليمات.

وأشار إلى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه خلال جولته السابقة الى سوق الخضار المركزي بتطوير بعض المواقع في السوق لصالح الباعة والمتسوقين وذلك للمساهمة في تقديم مزيد من الخدمات المميزة لمرتادي السوق