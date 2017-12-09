ترمب: لابد من تشديد قانون الهجرة بعد انفجار نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الاثنين إن الانفجار الذي وقع داخل ممر بمترو الأنفاق في مدينة نيويورك من جانب مشتبه به من بنجلاديش تم قبوله في الولايات المتحدة بناء على تأشيرة دخول عائلية، يظهر أن “الولايات المتحدة تسمح لأعداد كبيرة للغاية من الأشخاص الخطرين الذين لا يتم فحصهم بالشكل الكافي، بالوصول إلى بلادنا”.

وأضاف ترمب إن الهجوم الذي تضمن “محاولة لقتل جماعي” والذي أصيب فيه المهاجم فقط بجروح خطيرة “يسلط الضوء مجددا على الحاجة العاجلة من جانب الكونجرس لتفعيل إصلاحات تشريعية لحماية الشعب الأمريكي”.

وأوضح: “الإرهاب المشتبه به اليوم دخل بلادنا عبر الهجرة الممتدة للأسرة التي لا تتفق مع الأمن القومي”.

ووقع الانفجار في محطة “بورت اوثوروتي” عند تقاطع شارع 42 والشارع الثامن في مانهاتن في صباح الاثنين. وتم إخلاء عدة خطوط لمترو الأنفاق من الركاب، إلى أن أكدت الشرطة أن مترو الأنفاق آمنا، وكانت قد حثت المواطنين على تجنب المنطقة وأغلقت عدة شوارع.