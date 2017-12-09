الشارع الثقافي يختتم فعالياته المميزة بشارع التحلية بالرياض

اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان الشارع الثقافي الذي نظمته أمانة منطقة الرياض برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.

واشتمل المهرجان على أكثر من 50 فعالية تعددت في أشكالها ونوعيتها بتقديم محتوى ثقافي وتوعوي وترفيهي وإبراز مواهب شبابية إضافة إلى تعزيز حب الوطن عبر أركان تعبيرية وتفاعلية.

وقد ابدى العديد من الزوار سعادتهم واستمتاعهم بفعاليات المهرجان ووصفت الزائره نورة العبدالله جولتها في الفعالية بالمفيدة والممتعة في نفس الوقت مشيرة إلى فن الرسم على الجدران الذي جذبها بما يحمل من تعابير وطنية وتنموية في تمثيل الجنود البواسل بالحد الجنوبي ومشروعات النقل العام في مدينة الرياض.

فيما أشار ناصر اللهيب إلى الثقافة الصحية التي اكتسبها خلال زيارته للشارع الثقافي وتعرفه على مجالات الفنون التي كانت جديدة عليه في أسلوب تقديمها وعرضها لافتاً إلى فنون الشوارع وتاريخها والمواهب الشبابية التي تحترفها.

من جهته لفت الدكتور طلال الحربي النظر إلى الأدوار التنظيمية والمتطوعين الذين شاهدهم خلال جولته في الفعالية ومشاركة عدة جهات حكومية وأهلية في الفعالية مشيداً بدور أمانة منطقة الرياض في إبراز المواهب الشابة من الجنسين وتوظيفها التوظيف الحسن ودمج الثقافة التاريخية مع المعاصرة في أسلوب مختلف وغير تقليدي.

كما أكدت الزائرة شوق الماضي على سهولة العرض لفعاليات المهرجان مشيرة إلى تميز الموقع ووجوده بين مقاهي عائلية وفِي شارع حيوي وخدمات كاملة تلبي احتياجات الزوار.

الجدير بالذكر أن المهرجان الثقافي يأتي في نسخته الثانية واستقطب عدد من الشباب الموهوبين في أكثر من 50 ركن قدموا فنون عدة مثل الرسم “الجرافيتي” والفنون الشعبية وعروض الشوارع بالإضافة إلى محتوى ثقافي وأيضا عن الصحة العامة، والاسعافات الأولية، وسلامة الغذاء.