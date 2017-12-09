جولات تفتيشية مكثّفة لمراقبة المنشآت السياحية بالجوف

يقوم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف بعدد من الجولات التفتيشية المكثفة على المنشآت السياحية بالمنطقة تشمل المدن والمحافظات واستراحات الطرق حيث تجاوز عدد المنشآت أكثر من 120 منشأة.

ويقوم فريق العمل ضمن جولات مستمرة لمراقبة معايير الجودة المطلوبة والخدمات المقدمة .

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري على أهمية أن تكون جميع المنشآت العاملة في قطاع خدمات الإيواء السياحي حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وتراخيص الجهات الحكومية كموافقة الأمانة وبلدياتها التابعة لضمان سلامة المبنى ، وموافقة إدارة الدفاع المدني لضمان إجراءات أمن وسلامة المنشأة والنظام الأمني التابع لشرطة المنطقة.

وبين أن هذه الحملة تستهدف المنشآت المخالفة والتي لا تحقق الحد الأدنى من الأمن والسلامة والنظافة ولم تقم بتصحيح وضعها رغم أنها أعطيت الفرص الكافية لذلك ، داعيا أصحاب دور الإيواء السياحي الذين لم يصححوا وضع منشآتهم إلى سرعة استكمال متطلبات الحصول على ترخيص التشغيل , وكذلك كافة المنشآت السياحية كمكاتب السفر والسياحة ومنظمي الرحلات السياحية.

وأوضح أن الهدف من إطلاق المسح الميداني خلال هذه الحملة كان لتحديث قواعد بيانات المنشآت المرخصة وغير المرخصة إضافة لمعرفة أعداد التراخيص المنتهية ومعرفة أعداد المنشآت الغير الملتزمة بتوطين الوظائف , والمنشات الغير الملتزمة بنظام الإقامة والعمل , وضبط المنشات المخالفة إضافة لرفع جودة الخدمة المقدمة من قبل المنشآت السياحية للزوار والسياح .

​يشار إلى أن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف شدد على جميع ملاك ومشغلي الأنشطة السياحية بضرورة الاطلاع على آلية توطين المهن في القطاعات السياحية من خلال زيارة الفرع بالمنطقة أو بالدخول على الرابط الالكتروني: https://scth.gov.sa/Takamul/ Pages/default.aspx , وذلك في إطار توجه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى توطين المهن في الأنشطة السياحية تماشياً مع مبادرات برنامج التحول الوطني (2020) لتحقيق أهداف رؤية المملكة (2030)، ويعمل مركز الاتصال السياحي على مدار 24 ساعة طوال العام لتقديم المعلومات واستقبال المقترحات والاستفسارات والشكاوي على الرقم 19988.

وشكر مدير عام سياحة الجوف جميع المستثمرين في المجال السياحي المتعاونين في تقديم أفضل الخدمات لضيوف منطقة الجوف.

منوهاً بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وتوجيهاته في تحسين وتصحيح الخدمات السياحية بالمنطقة , وتأتي هذه الحملة بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام للهيئة .​