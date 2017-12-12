 وزارة البيئة والزراعة تضبط “38” نقطة بيع فسائل نخيل بمدينة الريلض مخالفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

امير منطقة تبوك يراس اجتماع مجلس المنطقة .. غدا الاربعاء أمير تبوك يوجه تعليم المنطقة بتأخير بداية الدوام إلى الثامنة والنصف صباحا وزارة البيئة والزراعة تضبط “38” نقطة بيع فسائل نخيل بمدينة الريلض مخالفة الأمانة العامة لمجلس التعاون تدعم ملفات الاقتصاد والتنمية بمؤتمر ”التجارة العالمية“ بالأرجنتين محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المرحبي بنسبة إقلاع بلغت 45%.. عيادات مكافحة التدخين بالطائف تستقبل أكثر من 3000 مراجع إنقاذ حياة مصاب في القلب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف قبضة الأخضر تصل صربيا استعداداً للبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم مواجهة تاريخية للأخضر أمام روسيا في افتتاح كأس العالم بروسيا شاهد.. سائق سيارة يتعمد دهس طالب أثناء خروجه من المدرسة ثم يهرب مصرع القيادي الحوثي مقبول الجرب أبوقحطان و 7 من مرافقيه بمنطقة حيران احذر من استمرار عمل دفاية “الزيت” على أعلى درجات الحرارة .. قد يؤدي إلى كارثة

وزارة البيئة والزراعة تضبط “38” نقطة بيع فسائل نخيل بمدينة الريلض مخالفة

وزارة البيئة والزراعة تضبط “38” نقطة بيع فسائل نخيل بمدينة الريلض مخالفة
المناطق-الرياض

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة البيئة والمياة والزراعة ممثلة بفرع زراعة الرياض بالتعاون مع الادارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض عدد ٣٨ نقطة بيع مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والمتضمن نقل وبيع وتداول النخيل .

أوضح ذلك مدير عام فرع الزراعة بمدينة الرياض المهندس فهد الحمزي، مبينا أن الجولة استهدفت محلات نقاط بيع النخيل في مدينة الرياض وضبطت الفرق (٣٨) نقطة بيع فسائل نخيل بدون ترخيص وتم مصادرة وضبط ٨٦٢ فسيلة نخيل ، ويأتي هذا الإجراء استناد على نظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على اشجار النخيل وتفعيل نظام الحجر الزراعي الداخلي مع جهات الاختصاص والتنسيق معهم لتشكيل لجان الحجر الداخلي لمراقبة الطرق واماكن البيع لأشجار النخيل وضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>