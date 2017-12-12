وزارة البيئة والزراعة تضبط “38” نقطة بيع فسائل نخيل بمدينة الريلض مخالفة

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة البيئة والمياة والزراعة ممثلة بفرع زراعة الرياض بالتعاون مع الادارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض عدد ٣٨ نقطة بيع مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والمتضمن نقل وبيع وتداول النخيل .

أوضح ذلك مدير عام فرع الزراعة بمدينة الرياض المهندس فهد الحمزي، مبينا أن الجولة استهدفت محلات نقاط بيع النخيل في مدينة الرياض وضبطت الفرق (٣٨) نقطة بيع فسائل نخيل بدون ترخيص وتم مصادرة وضبط ٨٦٢ فسيلة نخيل ، ويأتي هذا الإجراء استناد على نظام الحجر الزراعي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على اشجار النخيل وتفعيل نظام الحجر الزراعي الداخلي مع جهات الاختصاص والتنسيق معهم لتشكيل لجان الحجر الداخلي لمراقبة الطرق واماكن البيع لأشجار النخيل وضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم .