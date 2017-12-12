أمير تبوك يوجه تعليم المنطقة بتأخير بداية الدوام إلى الثامنة والنصف صباحا

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعليم تبوك بتأخير بداية الدوام الرسمي في مدارس البنين والبنات بتعليم منطقة تبوك إلى الساعة الثامنة والنصف صباحا اعتبارا من يوم غد الأربعاء 25/3/1439 نظرا لموجة البرد التي تشهدها المنطقة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن توجيه سمو أمير منطقة تبوك الكريم، بتأخير موعد بداية الدوام الرسمي إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً سينفذ بإذن الله بداية من يوم غد الاربعاء، حيث ستبدأ الحصة الأولى مباشرة وبدون اصطفاف صباحي, ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة تبوك ويستثنى مدارس محافظة الوجه ومحافظة أملج ومدارس داخل مدينة ضباء. وأعرب مدير التعليم عن شكره وتقديره وأسرة التعليم كافة في المنطقة للأمير فهد بن سلطان، على توجيه سموه الكريم الذي يأتي امتداداً لعناية سموه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في المنطقة.