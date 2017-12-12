 أمير تبوك يوجه تعليم المنطقة بتأخير بداية الدوام إلى الثامنة والنصف صباحا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

امير منطقة تبوك يراس اجتماع مجلس المنطقة .. غدا الاربعاء أمير تبوك يوجه تعليم المنطقة بتأخير بداية الدوام إلى الثامنة والنصف صباحا وزارة البيئة والزراعة تضبط “38” نقطة بيع فسائل نخيل بمدينة الريلض مخالفة الأمانة العامة لمجلس التعاون تدعم ملفات الاقتصاد والتنمية بمؤتمر ”التجارة العالمية“ بالأرجنتين محافظ القنفذة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المرحبي بنسبة إقلاع بلغت 45%.. عيادات مكافحة التدخين بالطائف تستقبل أكثر من 3000 مراجع إنقاذ حياة مصاب في القلب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف قبضة الأخضر تصل صربيا استعداداً للبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم مواجهة تاريخية للأخضر أمام روسيا في افتتاح كأس العالم بروسيا شاهد.. سائق سيارة يتعمد دهس طالب أثناء خروجه من المدرسة ثم يهرب مصرع القيادي الحوثي مقبول الجرب أبوقحطان و 7 من مرافقيه بمنطقة حيران احذر من استمرار عمل دفاية “الزيت” على أعلى درجات الحرارة .. قد يؤدي إلى كارثة

أمير تبوك يوجه تعليم المنطقة بتأخير بداية الدوام إلى الثامنة والنصف صباحا

أمير تبوك يوجه تعليم المنطقة بتأخير بداية الدوام إلى الثامنة والنصف صباحا
المناطق - تبوك - علي العميري:
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان  بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعليم تبوك بتأخير بداية الدوام الرسمي في مدارس البنين والبنات بتعليم منطقة تبوك إلى الساعة الثامنة والنصف  صباحا اعتبارا من يوم غد الأربعاء 25/3/1439 نظرا لموجة البرد التي تشهدها المنطقة.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن توجيه سمو أمير منطقة تبوك الكريم، بتأخير موعد بداية الدوام الرسمي إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً سينفذ بإذن الله بداية من يوم غد الاربعاء، حيث ستبدأ الحصة الأولى مباشرة وبدون اصطفاف صباحي, ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة تبوك ويستثنى مدارس محافظة الوجه ومحافظة أملج ومدارس داخل مدينة ضباء. وأعرب مدير التعليم عن شكره وتقديره وأسرة التعليم كافة في المنطقة للأمير فهد بن سلطان، على توجيه سموه الكريم الذي يأتي امتداداً لعناية سموه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في المنطقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>