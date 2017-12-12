 7 وفيات من أصل 10 حالات تأتي لأسباب يمكن الوقاية منها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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7 وفيات من أصل 10 حالات تأتي لأسباب يمكن الوقاية منها

7 وفيات من أصل 10 حالات تأتي لأسباب يمكن الوقاية منها
الرياض ـــ خاص ــ وليد الحمود

كشف الدكتور/ ساجد العبدلي ، الطبيب الإستشاري في الصحة المهنية واختصاصي العافية المهنية بدولة الكويت أن أكثر من 30% من من العاملين في الوظائف الحكومية أو الخاصة يشكون من الضغط النفسي في العمل ، وأن 7 من أصل 10 حالات وفاة تأتي لأسباب يمكن الوقاية منها.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها الدكتور العبدلي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض بعنوان الصحة في بيئة العمل.

وكشف أن الدراسات العالمية تشير إلى أن 90% من أمراض السرطان لها جذور يمكن التعامل معها مؤكداً أن الصحة في بيئة العمل يجب أن تكون ضمن أولويات أية منظمة أو مؤسسة للحفاظ على سلامة العاملين لديها.

وأكد أهمية مزاولة المشي لدى أي فرد بما يصل إلى 10 آلاف خطوة يومياً ليصل الجسم إلى معدل بدني لائق في السلامة الصحية.

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