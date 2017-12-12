بلدية الظهران ترفع أكثر من 10 آلاف م3 من الأنقاض العشوائية

قامت بلدية الظهران مؤخرا، بحملة لرفع الأنقاض بمدينة الظهران وتم رفع ١٠٠٠٠ م٣ من الأنقاض العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية الظهران المهندس صالح بن محمد القرني أنه نتج عن الحملة رفع 10آلاف م3 من الانقاض والمخلفات، والبلدية مستمرة، وذلك لرفع مستوى النظافة في الظهران، مشيرا الى أنه تم نقل تلك الأنقاض إلى المدافن والمواقع المخصصة بهدف الاستفادة منها.

وقال القرني إن البلدية تسعى دائما الى المحافظة على البيئة من خلال إزالة المخلفات التي أصبحت مشوهة للمظهر العام وكذلك القضاء على مناطق القوارض ونواقل الأمراض، مهيبا بأصحاب المحلات التجارية التعاون وعدم رمي الانقاض..

وشدد على أهمية التعاون بين البلدية والمواطنين والمقيمين فيما يتعلق بأي ملاحظات تخص الصحة، فيما دعا المواطنين الى ضرورة الابلاغ عن أي اشتباه يتعلق بالمخالفات الصحية من خلال رقم البلاغات ٩٤٠ ، موكدا على أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية وعلى تشديد الرقابة على جميع الأنشطة الصحية وأنه سيتم تطبيق العقوبات المترتبة بحق المخالفين.