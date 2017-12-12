 بلدية وسط الدمام تزيل 4 منازل آيله للسقوط في حي البادية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بلدية وسط الدمام تزيل 4 منازل آيله للسقوط في حي البادية

بلدية وسط الدمام تزيل 4 منازل آيله للسقوط في حي البادية
الدمام - المناطق

الدمام – المناطق أزالت بلدية وسط الدمام مؤخرا، 4 منازل آيله للسقوط في حي البادية بمدينة الدمام حسب الأنظمة بعد التنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري أن علمية الإزالة للمنازل تمت حسب الأنظمة وذلك بعد تشكيل لجنة متمثلة في إمارة المنطقة الشرقية وشركة الكهرباء ومصلحة المياه ومديرية الدفاع المدني وشركة الاتصالات السعودية .

وأضاف الشمري بأن الهدم تم بعد إنذار أصحاب المنازل وإعطائهم مهلة حسب الأنظمة والتعليمات، لمراجعة البلدية وفي حالة عدم موافقة صاحب المنشاة أو المنزل على الإزالة فإنه يتم الكتابة على المبنى بمراجعة بلدية وسط الدمام لإكمال الإجراءات وفصل الخدمات من كهرباء ومياه ومن ثم يدرج ضمن المباني المهجورة والآيلة للسقوط بعد العرض على أعضاء اللجنة .

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