 الأمير محمد بن ناصر يصدر قرارات بتكليف عددا من رؤساء المراكز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن ناصر يصدر قرارات بتكليف عددا من رؤساء المراكز

جازان - امل بهكلي ؛

 

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم قراراً إدارياً بتكليف عددا من رؤساء المراكز والموظفين بالمراكز وديوان الامارة ..

وقال المتحدث الرسمي المكلف للإمارة مدير العلاقات العامة والإعلام أ. ياسين بن احمد القاسم بأنه تم تكليف كل من :

-الموظف علي بن حسن عواجي للقيام بعمل رئيس مركز الحكامية .
-الموظف محمد بن سلطان السبيعي للقيام بعمل رئيس مركز وادي رزان.
-الموظف ابراهيم بن علي المنور للقيام بالعمل بديوان الامارة.

وأكد القاسم أن التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة وتحسين الأداء وتطوير إجراءات العمل لخدمة الوطن والمواطن.
وأعرب المكلفون من جانبهم عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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