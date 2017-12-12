مجلس ريادة الأعمال بغرفة الأحساء يعقد اجتماعه الأول ويسمّي نواب رئيسه وممثله بمجلس الغرف

سمّى مجلس ريادة الأعمال بغرفة الأحساء للدورة العاشرة (1438 ـ 1442هـ) في اجتماعه الأول مؤخرًا، برئاسة الأستاذ مشاري بن عبدالمحسن الجبر رئيس المجلس، كلًا من الأستاذ فيصل بن علي الطريفي نائباً لرئيس اللجنة، الأستاذة لمياء عبدالله الغنام نائبة للرئيس للمبادرات النسائية، والأستاذ صلاح بن عبدالعزيز المغلوث ممثلًا في مجلس الغرف السعودية، وذلك بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقر الغرفة الرئيسي.

وفي بداية الاجتماع تقدّم الأستاذ مشاري الجبر رئيس المجلس بالشكر للأعضاء على حرصهم للانضمام للمجلس بما يسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي الهام وكذلك السعي في حل العقبات التي تواجهه مبينًا أن السبب الرئيس الذي أدى إلى تحويل مسمى لجنة ريادة الأعمال إلى مجلس هو الإقبال الكبير من شباب وشابات الأعمال وطلبهم الانضمام لها مثمنًا اهتمامهم وحرصهم على المشاركة مشيرًا إلى أن هذه الدورة ستشهد تصميم مؤشرات وتقييمات دورية لعمل وأداء أعضاء المجلس.

وأكد الجبر أن رؤية المملكة 2030 أفردت مساحة واسعة للتأكيد على أهمية ريادة الأعمال وضرورة دعم ورعاية رواد الأعمال كونهم القوة الاقتصادية المقبلة واستغلال طاقاتهم نحو آفاق العمل الحر وتأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة التي ستصبح من بين أهم محركات النمو الاقتصادي بما يزيد من اسهامها في الناتج القومي الإجمالي مبينًا أن المجلس سيركّز على دعم ورعاية مبادرات ومشاريع الابتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة الأعمال.

واعتمد المجلس في اجتماعه رسالته وهي: توفير الدعم المتكامل لضمان إنجاح مشاريع الرواد من الشباب والشابات، وكذلك الرؤية، وهي: بناء جيل من رواد الأعمال متميز على مستوى الأحساء والمملكة، بالإضافة إلى أهدافه، وهي: المساهمة في دعم المشاريع بالتنسيق مع الجهات المختصة، تبني واحتضان أفكار المشاريع الريادية المتميزة والسعي لضمان نجاحها، تطوير رواد الأعمال وغرس الطموح وتشجيع العمل الحر لديهم، وتنوير وإبراز جميع المبادرات الحكومية والخاصة المهتمة برواد الأعمال ودعم خريجي الجامعات وتوعيتهم للدخول في العمل الخاص.

كما طرح الاجتماع عدة مبادرات ومشاريع جديدة لتنفيذها خلال فترة دورة المجلس، مؤكدًا استمراره في تنفيذ عدد من الفعاليات والمبادرات الناجحة التي استقطبت اهتمامًا كبيرًا وأحدثت تأثيرًا ملحوظًا على شباب وشابات الأعمال بالأحساء وعرضت تجارب رائدة لرياديين وعصاميين متميزين على مستوى المنطقة والمملكة.

وفي ختام الاجتماع تحدث الأستاذ صلاح المغلوث ممثل المجلس بمجلس الغرف السعودية عن برنامج جديد سيتم محاولة الاستفادة منه في هذه الدورة وهو (برنامج التبادل المعرفي)، ثم أعلن الأستاذ مشاري الجبر رئيس المجلس عن رعايته الرسمية من خلال (مصنع كرتون الخليج) لكافة مبادرات ونشاطات وفعاليات المجلس خلال فترة الدورة.