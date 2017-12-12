 السياحة تنظم محاضرة عن التوظيف في قطاع السياحة بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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السياحة تنظم محاضرة عن التوظيف في قطاع السياحة بالباحة

المناطق-الباحة

قدمت هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة محاضرة عن أهمية التوظيف في قطاع السياحة والفندقة ومجالات فرص العمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفرص الدعم من معهد ريادة الأعمال الوطني وآلية الدعم للقروض من بنك التنمية الاجتماعية. وذلك بكلية الباحة الاهلية وتحدث مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري عن نجاح جهود الهيئة وخططها التنفيذية في مجال توطين وظائف القطاعات السياحية يعتمد بشكل كبير على تجاوب القطاع الخاص وتفعيله لتلك الجهود والتزامه بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظام السياحة وخاصة في مجال توطين الوظائف واشار الاستاذ الشهري الى أن قطاع السياحة قطاع اقتصادي وقطاع مولد للفرص الوظيفية وقطاع مهم جدا، والمملكة ولله الحمد تزخر بالامكانات السياحية سواء من حيث الطبيعة أو الإمكانات أو الفرص التي حباها الله، لاسيما أنها تحتضن الكثير من المواقع السياحية واكد الشهري على توجيه سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز للبحث عن فرص العمل لشباب المنطقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة

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