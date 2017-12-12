شرطة جازان تطيح بلصوص الصرافات الآلية بالعارضة

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في مركز شرطة محافظة العارضة من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص تورطوا في عدد من عمليات النصب والاحتيال على كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلية.

وتأتي عملية القبض بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين (كبار السن) يفيدون بتعرضهم لعملية نصب واحتيال عند قيامهم بعمليات سحب من مكائن الصراف الآلي من قبل أشخاص يقومون بإيهامهم بمساعدتهم أو تفعيل بعض الخدمات الإلكترونية وثم يقومون بإستبدال بطاقات الصراف الخاصة بهم بأخرى بعد معرفة أرقامها السرية.

وبناء على تلك البلاغات ونظراً لتكرار البلاغات واستغلال كبار السن في ذلك وما يسبب ذلك من سلب حقوق الآخرين دون وجه حق فقد وجه سعادة مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بتشكيل فريق أمني متخصص لدراسة تلك البلاغات وجمع المعلومات اللازمة وتحليلها ومتابعتها بشكل دقيق وسرعة فك غموضها والإطاحة بمرتكبيها.

وإنفاذاً لتوجيه مدير شرطة جازان فقد تم تشكيل فريق بحث وتحري متخصص عمد لجمع المعلومات ونشر مصادره بمحيط عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة ما أسفر بفضل الله عن رصد مركبة من نوع هايلكس موديل ٢٠١٦ بقيادة وافد عشريني ويرافقه أثنين من أبناء جلدته يقوم بإنزالهم عند أكثر من موقع صراف فتم متابعتهم ووضعهم تحت المراقبة إلى أن تم الإطاحة بهم متلبسين أثناء قيامهم بأخذ بطاقات مصرفية من أحد كبار السن المتواجدين أمام الصراف والتمويه بمساعدتهم ليتم القبض عليهم مباشرة.

حيث عثر بحوزتهم على عدد من البطاقات المصرفية بأسماء مختلفة.

وبعرضهم على المبلغين تم التعرف عليهم وعند مواجهتهم بالأدلة والقرائن أقروا بعملياتهم المشبوهة ليتم إيداعهم التوقيف .

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني شكره الجزيل لرجال الأمن بشرطة محافظة العارضة لتمكنهم من فك غموض تلك القضايا والإطاحة بالجناة في وقت قياسي مطالباً ببذل المزيد من الجهود ومحذراً في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا الغالي وكل أبنائه والمقيمين على ثراه بأن رجال الأمن سيكونون له بالمرصاد بإذن الله تعالى.