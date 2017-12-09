خلايا داعش تصل إلى روسيا .. واحتفالات العام الجديد “كلمة السر”

أعلنت سلطات الأمن في روسيا، الثلاثاء، ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات، حسبما قالت وسائل إعلام محلية رسمية.

وقال مدير المخابرات، الروسية ألكسندر بورتنيكوف، إن متشددين سابقين من “عصابات” في سوريا يمثلون الآن تهديدا حقيقيا بعد هزيمة تنظيم داعش، إذ أن كثيرا منهم ربما يخططون الآن للعودة إلى روسيا.

وأوضح في اجتماع للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن المخابرات كشفت خلية سرية لمتطرفين من آسيا الوسطى يخططون لتنفيذ “أعمال إرهابية” خلال رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية في البلاد عام 2018 في منطقة موسكو.

وأضاف أن “رجال الأمن صادروا من الإرهابيين متفجرات يدوية الصنع، وأسلحة نارية وذخائر، كما تم القضاء على مختبر لصنع أدوات الإرهاب”.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في روسيا ستجرى في مارس القادم، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في ديسمبر الحالي.