 وزير الإدارة المحلية اليمني: استخدام مصطلح “أطراف النزاع” في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات مرفوض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وزير الإدارة المحلية اليمني: استخدام مصطلح “أطراف النزاع” في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات مرفوض

وزير الإدارة المحلية اليمني: استخدام مصطلح “أطراف النزاع” في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات مرفوض
المناطق - متابعات

أبدى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، استغرابه صمت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، عن ما تقوم به الميليشيا الانقلابية الحوثية المسلحة من أعمال وحشية وممارسات لا إنسانية تجاه السكان في المحافظات اليمنية المسيطر عليها من قبلها ومنعها لإيصال المساعدات الإنسانية وتهديدها للعاملين في المنظمات الإغاثية الدولية، مما اضطر تلك المنظمات إلى سحب ممثليها ومغادرتهم اليمن.

واعتبر فتح أن استخدام مصطلح “أطراف النزاع” في البيان الأممي للسماح بمرور المساعدات الإنسانية مرفوض وغير مقبول، مؤكدًا حرص القيادة السياسية والحكومة اليمنية على الوصول الإنساني السريع للمحتاجين في المحافظات اليمنية كافة وتعمل بالتنسيق مع المانحين إلى تكثيف الجهود الإغاثة وإيصالها إلى أبناء الشعب اليمني.

ولفت الانتباه إلى أن بقاء الموانئ بيد الميليشيات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والسلم الدوليين، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على الميليشيات الانقلابية بتسليم المطارات والموانئ كافة للحكومة الشرعية، وتحميل الميليشيات الانقلابية المسؤولية كاملة لتردي الوضع الإنساني وذلك من خلال ممارستها للمضايقات بحق المنظمات الإغاثية والتدخل في شؤون المنظمات الإنسانية.

كما دعا وزير الإدارة المحلية الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية وإدانة تلك التصرفات غير المتسقة مع القانون والأعراف الدولية المنظمة لعمل الأمم المتحدة والخاصة بالشأن الإغاثي الإنساني والحقوقي, مطالبة بتحديد مواقف واضحة إزاء ما تقوم به ميليشيات الحوثي الانقلابية من إعاقة للوصول الإنساني السريع والتدخل غير المقبول في عمل المنظمات الإنسانية والضغط على الميليشيات الانقلابية.

وثمّن في هذا الصدد جهود كافة الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة والإمارات، للجهود الإغاثية المختلفة التي تنفذها في الساحل الغربي والاستجابة العاجلة لتنفيذ تلك المهام من خلال الأنشطة الإغاثية المختلفة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإغاثة الكويتية، في المحافظات اليمنية كافة والتزامهم بالمعايير الإنسانية الدولية والمرتبطة بذلك.

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