امير تبوك يراس اجتماع الادرات الحكومية الخدمية

رأس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالامارة اجتماع ضم مديري الادارات الحكومية بمنطقة تبوك الامانة والكهرباء والصحة والتعليم والمياه بحضور وكيل امارة منطقة تبوك المساعد للشئون التنموية ناصر بن احمد الخريصي .حيث اطلع سموه على تقرير عن مراحل سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ونسب الانجاز في المشاريع الخدمية داخل احياء مدينة تبوك . ووجه سموه بالعمل على انجاز المشاريع في اوقاتها المحددة لخدمة المواطن تنفيذا لتوجيهات خادم الرحمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – كما ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال .