 امير تبوك يراس اجتماع الادرات الحكومية الخدمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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امير تبوك يراس اجتماع الادرات الحكومية الخدمية

امير تبوك يراس اجتماع الادرات الحكومية الخدمية
المناطق - تبوك
رأس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالامارة اجتماع ضم مديري الادارات الحكومية بمنطقة تبوك الامانة والكهرباء والصحة والتعليم والمياه بحضور وكيل امارة منطقة تبوك المساعد للشئون التنموية ناصر بن احمد الخريصي .حيث اطلع سموه على تقرير  عن مراحل سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ونسب الانجاز  في المشاريع الخدمية داخل احياء مدينة تبوك . ووجه سموه بالعمل على انجاز المشاريع في اوقاتها المحددة لخدمة المواطن تنفيذا لتوجيهات خادم الرحمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – كما ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال .

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