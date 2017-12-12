امير منطقة تبوك يراس اجتماع مجلس ادارة جمعية الامير فهد بن سلطان الاجتماعية

راس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك رئيس مجلس ادارة جمعية الامير فهد بن سلطان الاجتماعية اليوم بمكتبه بالامارة اجتماع مجلس ادارة الجمعية بحضور اعضاء المجلس .

وفي بداية الجلسة رحب سموه بالجميع واشاد بجهود اعضاء المجلس على متابعته اعمال وانشطة الجمعية التي تصب في خدمة المجتمع وهي جهود تتماشى مع ما تقدمة الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – لخدمة المواطن في شتى المجالات ودعم الية العمل الخيري .

بعد ذلك اطلع سمو امير المنطقة على تقرير الجمعية والتي استعرض من خلاله الانشطة الثقافية والاجتماعية التي استضافتها الجمعية وشارك فيها العديد من القطاعات الحكومية والاهلية والاعمال التي انجزت خلال الاشهر الماضية بالإضافة الى الاعمال الجاري تنفيذها ومنها مشروع تطوير الصالات بالجمعية .

واكد سمو امير المنطقة على ان تصل خدمات الجمعية الى كل شرائح المجتمع الثقافي والاجتماعي والاعانات لكل محتاج ان وجد .

كما استعرض التقرير مشاريع الجمعية سواء ما يتعلق بالإسكان او المبنى الخاص بالجمعية الذي سيقام على الارض التي تم تخصيصيها للجمعية بع ذلك تم مناقشة كافة النقاط المدرجة على جدول الاعمال .