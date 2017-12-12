 أمير تبوك‬ يلتقي القضاة ومدراء الإدارات الحكومية والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك‬ يلتقي القضاة ومدراء الإدارات الحكومية والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية

أمير تبوك‬ يلتقي القضاة ومدراء الإدارات الحكومية والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في لقائه الأسبوعي مساء أمس أهالي المنطقة والقضاة ومشائخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك في القصر الحكومي. وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع وتناول سموه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية منوهاً سموه بما شاهده في جامعة تبوك أثناء زيارته لها وتدشينه لمشاريع جديدة وقال سموه إن هذا يدعو للفخر والاعتزاز ومما زاد فخره واعتزازه ليس وجود المباني المشيدة إنما وجود أعضاء هيئة التدريس والقائمين على الجامعة من المواطنين والمواطنات الذي يحملون شهادات عليا هذا هو الاستثمار الحقيقي للوطن مؤكداً سموه أن الجامعة سوف تشهد نقله كبيره في المجال الأكاديمي والإداري عند الانتهاء من كافة المشروعات التي تنفذ حالياً ودعا سموه الجميع إلى زيارة الجامعة ومشاهدة بما بها من تطور كبير يلاحظه الجميع وفي ختام اللقاء دعا سموه الله العلي القدير أن يديم بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

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