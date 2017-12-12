 تنفيذًا لتوجيهات أمير الحدود الشمالية.. الأمين يقوم بجولة مفاجئة لبلدية طريف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تنفيذًا لتوجيهات أمير الحدود الشمالية.. الأمين يقوم بجولة مفاجئة لبلدية طريف

تنفيذًا لتوجيهات أمير الحدود الشمالية.. الأمين يقوم بجولة مفاجئة لبلدية طريف
المناطق - طريف
تفقد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد يرافقه كلاً من مساعد الأمين المهندس خميس بن دلاش ومدير التخطيط المهندس الطيب ومدير الإستثمارات فهد الطويلعي محافظة طريف وألتقى برئيس البلدية المهندس الظمني حطاب الرويلي حيث قامو بجولة على أحياء محافظة طريف وشدد الراشد على ضرورة رفع مستوى النظافة وتلافي كافة الملاحظات التي شوهدت اثناء الجوله وإعادة تأهيل الشوارع عبر فرق الصيانة الذاتية مؤكدا بانه سيتم رفع الاحتياجات اللازمة لدعم البلدية تجاه قيامها بالواجبات المناطة بها ومشددا في الوقت ذاته بأن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود ومعالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ محل إهتمام  الأمانة في ظل مايحظى به القطاع البلدي من دعم لا محدود من قبل قيادتنا الرشيدة.
وأكد الراشد بأنه ستكون هنالك جولات اخرى لجميع البلديات بالمنطقة

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