ملك الأردن يصل إلى الرياض

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى الرياض اليوم .

وكان في استقبال جلالته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان – الوزير المرافق – , ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي, وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي حسن الكايد, ومندوب عن المراسم الملكية .