الطالبة السناني من تعليم تبوك تتفوق في المسابقة الوطنية للغة العربية

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عدداً من الجوائز في المسابقة الوطنية للغة العربية لهذا العام ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية ٢٠١٧ التي يشرف عليها مركز اللغة العربية في وزارة التعليم وينفذها قسم اللغة العربية في إدارة الإشراف التربوي بنين وبنات إذ حصلت الطالبة سارة بنت عبدالله السناني من الابتدائية الثانية والثلاثون على المركز الثالث في مهارة الإملاء كماتميز معلم لغتي الجميلة في ابتدائية الملك عبدالعزيز النموذجية أحمد صلاح عبدالحميد في مجال بناء مبادرات في تعليم مهارة القراءة وعلاج مشكلات.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري التهنئة للفائز والفائزة مثمنًا الجهود المباركة للقائمين على المسابقة، وخص بالشكر والتقدير منسق المسابقة بقطاع”البنين” سعد ال حبتر ومنسقة المسابقة بقطاع البنات عائشة العمري وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات كافة الذين تفاعلوا مع مجريات المسابقة منذ انطلاقتها، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.

وفي التفاصيل أوضح رئيس قسم اللغة العربية بتعليم تبوك منسق المسابقة بقطاع البنين سعد بن علي ال حبتر أن وزارة التعليم قد أطلقت المسابقة مع بداية العام الدراسي، وتهدف إلى تحفيز الإبداع اللغوي والمعرفي، وتعزيز الهوية الوطنية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

وأشرفت إدارة الإشراف التربوي – ممثلة بقسم اللغة العربية بقطاعَيْ البنين والبنات – على تفعيل المسابقة على مستوى الميدان. وبدأت المرحلة الأولى على مستوى المدارس، ثم المرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم، وفي المرحلة الثالثة تم تحكيم أعمال الفائزين والفائزات على مستوى إدارة التعليم؛ ليتم ترشيحهم للمنافسة على مستوى المملكة.