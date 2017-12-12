شرطة محافظة البدع تواصل حملتها لضبط مخالفي أنظمة العمل

تواصل شرطة محافظة البدع حملتها ” وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بمتابعة ميدانية من مدير شرطة محافظة البدع النقيب حمد بن برجس العتيبي وقائد البحث الجنائي بالشرطة النقيب مازن بن سعيد الحربي ، مستهدفة أحياء المحافظة ، ومراكز مقنا وقيال والعصيلية ، ومزارع الحمض ، وأسواق بيع الاعلاف والاغنام ، نتج عنها ضبط عدد من العمالة المخالفة لنظام العمل.

ودعت شرطة المحافظة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والمتمثلة في عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التعامل معهم أو تقديم الدعم لهم تجنباً للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة العقوبات المقررة لتلك المخالفات والتجاوزات التي سوف تطبق على جميع الأطراف دون استثناء وبكل حزم.