 شرطة منطقة الرياض : إطلاق نار بالقرب من أحد الجوامع وسط العاصمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شرطة منطقة الرياض : إطلاق نار بالقرب من أحد الجوامع وسط العاصمة

شرطة منطقة الرياض : إطلاق نار بالقرب من أحد الجوامع وسط العاصمة
المناطق - الرياض

أوضحت شرطة منطقة الرياض أن الأجهزه الأمنيه تبلغت في تمام الساعة الثانية عشره و الربع من ظهر اليوم الثلاثاء 24/3/1439 عن وقوع حادثة إطلاق نار بالقرب من أحد الجوامع وسط العاصمة الرياض نتج عنها إصابة أحد الأشخاص ( مواطن 55 عاما ) بعيارين ناريين توفي على اثرهما في وقت لاحق .
و بتوفيق من الله و فضل تم ضبط الجاني على الفور ( مواطن 75 عاما ) و بحوزته سلاح الجريمة
جرى انتقال المختصين لمسرح الحادث لمباشرة إجراءات الضبط الجنائي ، و رفع ما به من آثار و تحريز سلاح الجريمة و إيداع الجاني مركز الشرطة المختص و اشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم حسب الاختصاص – هذا و بالله التوفيق –

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