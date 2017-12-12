شرطة منطقة الرياض : إطلاق نار بالقرب من أحد الجوامع وسط العاصمة

أوضحت شرطة منطقة الرياض أن الأجهزه الأمنيه تبلغت في تمام الساعة الثانية عشره و الربع من ظهر اليوم الثلاثاء 24/3/1439 عن وقوع حادثة إطلاق نار بالقرب من أحد الجوامع وسط العاصمة الرياض نتج عنها إصابة أحد الأشخاص ( مواطن 55 عاما ) بعيارين ناريين توفي على اثرهما في وقت لاحق .

و بتوفيق من الله و فضل تم ضبط الجاني على الفور ( مواطن 75 عاما ) و بحوزته سلاح الجريمة

جرى انتقال المختصين لمسرح الحادث لمباشرة إجراءات الضبط الجنائي ، و رفع ما به من آثار و تحريز سلاح الجريمة و إيداع الجاني مركز الشرطة المختص و اشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم حسب الاختصاص – هذا و بالله التوفيق –