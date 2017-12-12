 برعاية خادم الحرمين الشريفين .. انطلاق بطولة مركز الملك عبدالعزيز الثالثة لجمال الخيل غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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برعاية خادم الحرمين الشريفين .. انطلاق بطولة مركز الملك عبدالعزيز الثالثة لجمال الخيل غداً

برعاية خادم الحرمين الشريفين .. انطلاق بطولة مركز الملك عبدالعزيز الثالثة لجمال الخيل غداً
واس - الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تنطلق غداً بطولة مركز الملك عبدالعزيز لجمال الخيل العربية الأصيلة الدولية الثالثة- فئة A ، وتستمر ثلاثة أيام ، في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وسط مشاركة مجموعة كبيرة من ملاك الخيل المحلية والدولية يتنافسون على ألقاب البطولة من خلال 300 جواداً عربياً أصيلاً لـ 122 مالك خيل .
وأكد مشرف عام بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية الثالثة الدكتور عبدالغني يوسف الفضل أن دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين للبطولة، يأتي ضمن اهتمامات القيادة بمختلف القطاعات في الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال المتابعة والدعم المستمر لتلك البرامج والفعاليات والبطولات .
وأوضح الفضل ، أن بطولة مركز الملك عبدالعزيز لجمال الخيل العربية الأصيلة الدولية الثالثة، تأتي تتجسيداً لنجاح البطولة الأولى والثانية واستمرارا من المركز في رعاية تلك البطولات التي بات الملاك السعوديين أحد أهم أقطاب تلك البطولات من خلال الإمكانات التي يملكونها ونوعية الجياد التي تحمل المقاييس العالمية بالشكل المطلوب.
وأبان مدير البطولة تركي الخلطي ، أن عدد الحكام بلغ 6 حكام من دول مصر وسويسرا وألمانيا والمجر وفرنسا، وجميعهم حكام فئة ( A ) ، حيث جاء ترشيحهم عن طريق منظمة الإيكاهو المسئولة عن بطولات جمال الخيل بالعالم ، والمملكة عضواً فيها ممثلة بالمركز ، مشيراً إلى أن معايير تقييم الحكام للخيل المشاركة في أشواط البطولة هي الحركة والنوع والجسم والظهر والقوائم والرأس .
الجدير بالذكر بأن وكالة الأنباء السعودية شريكاً إعلامياً للبطولة .

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