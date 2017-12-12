 هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعلن خريطة تصحيح أسعار منتجات الطاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعلن خريطة تصحيح أسعار منتجات الطاقة

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعلن خريطة تصحيح أسعار منتجات الطاقة
المناطق - متابعات

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الثلاثاء (12 ديسمبر 2017)، خريطة تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، والذي شمل أيضًا تعديل التعريفة الكهربائية، حيث سيطبق بدءًا من أول يناير 2018.

وتم التعديل وفقًا لما يلي:

يذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي:

وأكدت الهيئة، في بيانها “على أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية “منتجات الطاقة” واستدامتها للأجيال القادمة”.

وأشار الهيئة إلى أن تعديل تعريفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والاشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبينت الهيئة أن التعريفة المعتمدة صممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر، موضحة أنه جاري التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.

نقلا عن صحيفة عاجل

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