 ندوة بغرفة القصيم تعرض دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ندوة بغرفة القصيم تعرض دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية بالمنطقة

ندوة بغرفة القصيم تعرض دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية بالمنطقة
المناطق - بريدة

عرضت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم عددا من دراسات الجدوى الأولية والدراسات الاقتصادية للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والمزايا التي تتمتع بها مقومات نجاحها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات و البحوث بالغرفة  و أقيمت مساء يوم أمس الإثنين 23/3/1439هـ الموافق 11/12/2017م  في مقرها الرئيس بمدينة بريدة بحضور مساعد الأمين العام للغرفة لقطاع التطوير و التخطيط الاستراتيجي المهندس عطا الله بن عبدالله الدخيل الذي نوه بان الغرفة لا تألوا جهداً  في دعم قطاع الأعمال و تزويده بالإحصاءات و البيانات التي يحتاجها في إقامة مشاريعه التطويرية و الجديدة و مساعدته في عمل الدراسات اللازمة حول ذلك, موضحاً بان العمل في هذا التوجه مبني على ثلاثة محاور هي الاقتصاد الكلي للمملكة, اقتصاد منطقة القصيم, و دراسات الجدوى الشاملة.

وقدّم الندوة الدكتور أحمد بن عبد الكريم المحيميد المستشار الاقتصادي في مركز الأعمال للاستشارات الاقتصادية والذي استعرض دراسة تحليلية لقطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات باعتباره أهم مرتكزات الامن الغذائي، لافتاً الى ان القطاع شهد تطوراً مطرداً خلال السنوات الماضية حقق معها إنجازات باهرة، مشيراً الى ان أهمية الدراسة تكمن في الدور الاقتصادي الذي تلعبه هذه الصناعة لضمان الان الغذائي وتوفير فرص العمل وإحلال الواردات بمنتجات محلية،

وبين المحيميد مقومات الفرص الاستثمارية المتاحة ومبادرات تحفيز القطاع الخاص وتوفير الأراضي والسياسات التمويلية، كاشفاً عن التحديات التي تواجهها والدور المنوط بالجهات الحكومية ورجال الأعمال في مجتل تنمية القطاع.

وعرضت الندوة دراسات مشروع انشاء شركة لتصنيع وتسويق منتجات ومشتقات التمور بكلفة عشرة ملايين ريال، ومشروع تصنيع الاعلاف التقليدية من مخلفات النخيل بكلفة تزيد 4,567,131 ريالاً، ومشروع تصنيع الأسمدة العضوية من مخلفات التمر والنخيل بكلفة 2,997,068 ريالاً، بالإضافة إلى دراسة مشروع مصنع تعبئة وتجهيز المواد الغذائية بكلفة استثمارية تبلغ 5,424,892 ريالاُ، وتولد هذه المشروعات مئات الفرص الوظيفية..

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