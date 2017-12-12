 تعليم القصيم يحتفي بـ 358 متقاعدًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تعليم القصيم يحتفي بـ 358 متقاعدًا

تعليم القصيم يحتفي بـ 358 متقاعدًا
المناطق - بريدة

شهد مدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبد الله بن إبراهيم الركيان، حفل تكريم 358 متقاعدًا من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم، اليوم الثلاثاء في صالة الأنشطة بمقر بيت الطالب بمدينة بريدة، بحضور المساعد المدرسي عبد الرحمن الصمعاني، وعدد من القيادات التعليمة بالإدارة.

شمل التكريم قادة المدارس، والوكلاء، والمعلمين، والمرشدين الطلابيين، ومحضري المختبرات، وأمناء مصادر التعلم، والموظفين الإداريين، بمختلف إدارات وأقسام الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم للطالب عبدالرحمن العبيدان ثم كلمة المتقاعدين تح]ث فيها مهنا المهنا عن مشاعر المكرمين وثمن للإدارة العامة هذا الحفل والذي يمثل رمزاً للوفاء لكافة من عمل في إدارة تعليم القصيم، حاثاً على المواصلة في بذل العطاء في عدد من المجالات التطوعية وطلب العلم وحضور الدروس العلمية وممارسة الهوايات الرياضية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

ثم كلمة المدير العام حيث أكد على أن هذه المناسبة محل اهتمام الإدارة، مبدياً فخره واعتزازه بكافة المخرجات التي قدّمها المتقاعدون أثناء عملهم، كونهم جزء مما تحقق للإدارة من نجاحات ومنجزات، وموضحاً بأن الإدارة أوجدت وحدة للمتقاعدين لخدمتهم وتسهيلاً لمعاملاتهم.

مختتماً بشكره لكافة العاملين باللجنة المنظمة للحفل، ومثمناً دعم القطاع الخاص المتمثل بمجموعة العجاجي الطبية، وفندق جولدن توليب، وبودي ماستر، واستشعارهم للدور والحس الاجتماعي والوطني، من خلال المساهمة في هذا التكريم، والتواصل مع كافة المناسبات والمناشط التعليمية والتربوية بالإدارة.

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