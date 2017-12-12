 توزيع كسوة الشتاء على نفقة أمير منطقة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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توزيع كسوة الشتاء على نفقة أمير منطقة تبوك

توزيع كسوة الشتاء على نفقة أمير منطقة تبوك
المناطق - تبوك - علي العميري
تواصل  توزيع كسوة الشتاء التي تؤمن سنويا على نفقة الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك للتخفيف على المحتاجين في محافظات ومراكز وهجر  وتجمعات سكانية للبادية في المنطقة وتحتوي على وسائل تدفئة وملابس شتوية واغذية وخيام واظهرت الصور الشاحانات في عدد من المواقع وهي تحمل  المساعدة الشتوية شملت الأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء.
كما أعرب المستفيدين من كسوة الشتاء عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك ولمتابعة أحوالهم على استشعار سموه دائماً لحاجة أبناء المنطقة ومواطنيها في كل محافظة ومركز وهجرة وأيضاً البادية وتقديم  العون والمساعدات العينية والمادية لهم , داعين الله أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسنات سمو أمير منطقة تبوك .

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