 روسيا تعلق عمل بعثتها الدبلوماسية في اليمن وتنقل سفيرها إلى الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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روسيا تعلق عمل بعثتها الدبلوماسية في اليمن وتنقل سفيرها إلى الرياض

روسيا تعلق عمل بعثتها الدبلوماسية في اليمن وتنقل سفيرها إلى الرياض
المناطق - الرياض

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن “ماريا زاخاروفا” المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها اليوم الثلاثاء إن روسيا علقت وجودها الدبلوماسي في اليمن، وإن أفراد بعثتها غادروا البلاد بسبب الوضع في العاصمة صنعاء.
وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلًا عن الوزارة إن السفير الروسي لدى اليمن وبعض الدبلوماسيين سيعملون من الرياض بصورة مؤقتة.
وكانت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قالت: “إن خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في التحالف، تلقت طلبًا بالتصريح لطائرة روسية؛ لإجلاء موظفي سفارة روسيا الاتحادية والمواطنين الروس، من مطار صنعاء”.
وأكد التحالف العربي، أن الطائرة غادرت مطار صنعاء، عند الساعة 12:04 بتوقيت غرينتش، وعلى متنها موظفو السفارة الروسية.

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