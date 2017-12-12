روسيا تعلق عمل بعثتها الدبلوماسية في اليمن وتنقل سفيرها إلى الرياض

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن “ماريا زاخاروفا” المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها اليوم الثلاثاء إن روسيا علقت وجودها الدبلوماسي في اليمن، وإن أفراد بعثتها غادروا البلاد بسبب الوضع في العاصمة صنعاء.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلًا عن الوزارة إن السفير الروسي لدى اليمن وبعض الدبلوماسيين سيعملون من الرياض بصورة مؤقتة.

وكانت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قالت: “إن خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في التحالف، تلقت طلبًا بالتصريح لطائرة روسية؛ لإجلاء موظفي سفارة روسيا الاتحادية والمواطنين الروس، من مطار صنعاء”.

وأكد التحالف العربي، أن الطائرة غادرت مطار صنعاء، عند الساعة 12:04 بتوقيت غرينتش، وعلى متنها موظفو السفارة الروسية.