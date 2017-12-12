 مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم دورات تدريبية للطلبة السوريين اللاجئين في مخيم الزعتري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم دورات تدريبية للطلبة السوريين اللاجئين في مخيم الزعتري

مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم دورات تدريبية للطلبة السوريين اللاجئين في مخيم الزعتري
المناطق - الرياض

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم دورات تدريبية تخصصية لـ 345 طالبًا وطالبة من الطلبة السوريين اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن لتنمية مهاراتهم الإبداعية والحرفية.
وتشتمل الدورات على أعمال الخياطة والتطريز والطبخ والمعارف العلمية في الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والحاسوب ومحو الأمية.
وعبر الطلبة المستفيدون عن سعادتهم بما يقدم لهم من خدمات ومهارات وخبرات حياتية ستكون بعون الله تعالى سندًا لهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها ، مقدمين الشكر والتقدير لحكومة وشعب المملكة على ما يقدمونه من دعم ورعاية شاملة للشعب السوري خلال الأزمة الإنسانية التي يعيشها داعين الله تعالى أن يديم النعم والخيرات على المملكة وشعبها 

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