 روسيا: لم نتوصل إلى تفاهم حول من يتولى المرحلة الانتقالية السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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روسيا: لم نتوصل إلى تفاهم حول من يتولى المرحلة الانتقالية السورية

روسيا: لم نتوصل إلى تفاهم حول من يتولى المرحلة الانتقالية السورية
المناطق - الرياض

أعلنت روسيا أنه لم يتم التوصل بعد إلى تفاهم بشأن من سيتولى رئاسة مؤتمر الحوار الوطني السوري المتوقع عقده في مدينة سوتشي الروسية.
وجاء ذلك على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي بالتسوية السورية “ألكسندر لافرينتيف”، الذي نفى، ردا على سؤال من الصحفيين، أنباء تفيد بتولي نائب الرئيس السوري “فاروق الشرع” منصب الرئيس في المؤتمر.
وأوضح المسؤول الروسي أن جميع معايير المؤتمر المقبل لا تزال قيد الدراسة، ولا وضوح لحد الآن بشأن من سيترأسه.
وكانت مصادر أمريكية قالت إن المسؤولين الروس أبلغوا نظراءهم الأمريكيين أن “روسيا وإيران ورئيس النظام السوري” وافقوا على تولي نائب الرئيس السوري “فاروق الشرع” إدارة “المرحلة الانتقالية” في سورية.

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