أمير القصيم : لجان الأهالي عليها دور كبير لتعزيز العمل الإجتماعي والوطني

إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان أمارة المنطقة , اليوم , بمدينة بريدة , رئيس لجنة أهالي بريدة محمد الفوزان السابق ونائب رئيس اللجنة إبراهيم المشيقح وأمين عام اللجنة يزيد المحيميد .

حيث تسلم سموه تقرير مفصل للجهود المبذولة من قبل لجنة أهالي مدينة بريدة وإستمع لشرح مفصل عن أعمالها المقدمة لخدمة الوطن في كافة المحافل والأعمال .

من جهته أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود المبذولة التي تسير عليها اللجنة في برامجها وأنشطتها خلال الفترة الماضية والتي تهدف إلى تعزيز العمل الإجتماعي والوطني , مقدماً سموه شكره لرئيس وأعضاء اللجنة على ماحققته من أعمال في أكثر من إتجاه .

من جهته ثمن رئيس لجنة أهالي بريدة محمد الفوزان السابق دعم سمو أمير منطقة القصيم لأعمال اللجنة ومباركته لبرامجها ومبادراتها مشيراً أن لهذا الدعم الأثر الكبير لما تحقق خلال الفترة الماضية , مؤكدا أن اللجنة ماضية تنفيذ برامجها وفق أهداف اللجنة التي تسعى من خلالها لخدمة مدينة بريدة وتعزيز الدور الاجتماعي .