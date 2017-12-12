 ولي العهد يلتقي جلالة ملك الأردن ويستعرضان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يلتقي جلالة ملك الأردن ويستعرضان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط

ولي العهد يلتقي جلالة ملك الأردن ويستعرضان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
واس - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم ، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، والتداعيات السلبية الكبيرة لهذا القرار الذي يعد تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام، كما تم التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة.
كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية والفرص الواعدة لمواصلة تنميتها في شتى الجوانب، بالإضافة إلى التطرق للجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب .
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى .
كما حضرها من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

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