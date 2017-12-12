 الكرملين: بوتين يقرأ تغريدات ترامب.. ويعتبرها تصريحات رسمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الكرملين: بوتين يقرأ تغريدات ترامب.. ويعتبرها تصريحات رسمية

الكرملين: بوتين يقرأ تغريدات ترامب.. ويعتبرها تصريحات رسمية
المناطق - وكالات

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن موسكو تعتبر تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر تصريحات رسمية وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقرأها.
واستمر ترامب، المستخدم النشط لتويتر قبل توليه الرئاسة في أواخر العام الماضي، في استخدام الموقع للتعبير عن آرائه في السياسة والقضايا الدولية منذ دخوله البيت الأبيض.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء إنه ليس مكان ترامب للتعليق على أفعاله لكنه أضاف “على أي حال فإن كل ما ينشر على حسابه الرسمي على تويتر تعتبره موسكو تصريحات رسمية”.
وقال بيسكوف “من الطبيعي أن يطلع بوتين عليها إلى جانب معلومات أخرى عن تصريحات رسمية للساسة”. وكان نشاط ترامب على تويتر قد أثار الجدل من قبل.

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