تعرف على قائمة الأخضر المشاركة في كأس الخليج

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قائمة المنتخب الأول المشاركة في منافسات دورة كأس الخليج 23 التي ستقام في الكويت بدءا من 22 ديسمبر الجاري.

وضمت القائمة 24 لاعبا، وسيكون نائب رئيس الاتحاد السعودي نواف التمياط مترأسا لبعثة المنتخب خلال مشاركتها في المنافسات، والكرواتي يورسيتش مدربا، ومحيسن الجمعان مديرا للمنتخب.

وتضم قائمة اللاعبين كل من: عساف القرني ومسلم آل فريج وعبدالقدوس عطية ومحمد خبراني وعبدالله الشمري وعبدالرحمن العبيد وعبدالله العمار وعبدالاله العمري وسلطان الغنام وهمام سالم وسالم علي وجابر عيسى وأحمد الفقي وعبدالعزيز الجبرين ونوح الموسى ومحمد كنو وخالد كعبي وأحمد الفريدي وسلمان المؤشر وعلي النمر وعبدالرحمن الغامدي ومختار فلاتة وهزاع الهزاع وفراس البريكان.