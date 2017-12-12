 ضمن مبادرة ” كلنا مسؤول ” .. قيادات صحة القصيم تبحث احتياجات المرضى وآرائهم تجاه الخدمات الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ضمن مبادرة ” كلنا مسؤول ” .. قيادات صحة القصيم تبحث احتياجات المرضى وآرائهم تجاه الخدمات الصحية

ضمن مبادرة ” كلنا مسؤول ” .. قيادات صحة القصيم تبحث احتياجات المرضى وآرائهم تجاه الخدمات الصحية
المناطق - بريدة
عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ، بحضور المدير العام بالانابة الدكتور سلطان الشايع صباح البوم ( الثلاثاء ) لقاءً مفتوحا مع المرضى وذويهم ، بعنوان ” كلنا مسؤول ” بحضور مساعد المدير العام ومدراء المستشفيات ومدراء قطاعات الصحة العامة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية .
وأكد المدير العام بالانابة ، بان هذا للقاء له أهمية في معرفة المرضى وذلك ضمن المبادرات التي يتبناها مركز تجربة المريض و هي عبارة عن اجتماع دوري لمدراء و قادة المنشآت الصحية مع مجموعة من المرضى و ذويهم داخل المنشأة يتم فيه طرح جميع المشكلات و الصعوبات التي تواجه المرضى و ذويهم الطبية و الخدمية و وضع الحلول و الاقتراحات ومناقشتها مع الطرفين مع تحديد جدول زمني لتنفيذ الحلول و المقترحات تسعى ادارة المستشفى قدر المستطاع للالتزام بها او الرفع للجهة الاعلى حسب التدرج التنظيمي .
من جانبه ، ذكر مدير مركز تجربة المريض بصحة القصيم غزاي الفريدي ، بان اللقاء يهدف الى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة ، و التقارب و زيادة الالفة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها ، و ايصال صوت متلقي الخدمة مباشرة الى المسئولين ، و معرفة المسئولين باحتياجات و اقتراحات المرضى ومعرفتها ، و ايجاد الحلول للمشكلات و الصعوبات التي تواجه المرضى و ذويهم .

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