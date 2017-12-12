فريق جراحة الأوعية الدموية ينجح في إنقاذ ثلاثيني بعد تعرضه لطلق ناري

نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى صامطة العام بفضل من الله ، في إنقاذ مريض ثلاثيني تعرض لطلق ناري نتج عنه نزيف وتهتك في الشريان العضدي للذراع الأيمن حيث تم التعامل مع الحالة على الفور عند وصول المريض لقسم الطوراىء وتم نقله مباشرة إلي غرفة العمليات .

وقام فريق الأوعية الدموية بإجراء عملية جراحية للمريض لترميم وتوصيل الشريان العضدي للذراع الأيمن لإيقاف النزيف كذلك شارك فريق جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى بإعادة ترميم وتوصيل للعصب الأوسط لذراع المريض

.وبفضل الله ثم جهود الفريق الجراحي تم إنقاذ المريض بعد العمليات الناجحة وخضع المريض للعناية الطبية اللازمة .