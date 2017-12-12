محافظ الخرج يفتتح وحدة عيادات الإدمان بمجمع الصحة النفسية

افتتح محافظ الخرج وحدة عيادات الإدمان وجناحي التنويم لعلاج الإدمان بسعة ٦٠ سرير بمجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج حضر الإفتتاح مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بمنطقة الرياض د. سطام الشيحة وعدد من مسؤولي الصحة .. وقد بدء الحفل بكلمة لمدير مجمع الأمل والصحة النفسية الدكتور مجاهد الشهري رحب فيها بالحضور وأشار إلى أن مجمع الأمل والصحة النفسية يعمل على تشغيل الطاقة القصوى له خلال خطة استراتيجية لعدد 200 سرير ، واليوم نفتتح 90 سريرا مقسمة بين أقسام المجمع.

وقد باشر المجمع في استقبال مراجعيه والحالات العاجلة والباردة منذ افتتاحه بتاريخ 23-7-1438هـ على شرف سمو أمير منطقة الرياض.

وبين الدكتور الشهري أن المجمع يستقبل العديد من الحالات من مستشفيات المحافظة وخارجها ويتم معالجتها ، كما تم فتح أكثر من 1000 ملف خلال الفترة الماضية وتم معالجتها ولله الحمد.

وأضاف بأن المجمع أنشأ قسما لمتابعة الحالات الأسرية لأسر المرضى في بوتقة العمل المتكامل لإيجاد حلول جذرية للعلاج.