 محافظ الخرج يفتتح وحدة عيادات الإدمان بمجمع الصحة النفسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التجارة: تشديد الرقابة على الأسواق بعد الإعلان عن حساب المواطن أرامكو السعودية تطلق فعاليات منتدى اكتفاء 2017 ملك الأردن يغادر الرياض “وطن بلا مخالف” تظبط ( 194089 ) مخالفا حتى الآن “مدني” يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة اسطنبول غارات للتحالف تستهدف تعزيزات ومعدات ثقيلة لميليشيات الحوثي في ريمة الجيش اليمني يُحرر مواقع جديدة غرب تعز ومقتل ثلاثة عناصر من المليشيا الإيرانية محافظ الخرج يفتتح وحدة عيادات الإدمان بمجمع الصحة النفسية فريق جراحة الأوعية الدموية ينجح في إنقاذ ثلاثيني بعد تعرضه لطلق ناري ضمن مبادرة ” كلنا مسؤول ” .. قيادات صحة القصيم تبحث احتياجات المرضى وآرائهم تجاه الخدمات الصحية طلاب جامعية أملج يتألقوا بمسرحية نافخ الكير بلدية محافظة حقل تكرم المتقاعدين

محافظ الخرج يفتتح وحدة عيادات الإدمان بمجمع الصحة النفسية

محافظ الخرج يفتتح وحدة عيادات الإدمان بمجمع الصحة النفسية
المناطق - سليمان الدخيل 

افتتح محافظ الخرج وحدة عيادات الإدمان وجناحي التنويم لعلاج الإدمان بسعة ٦٠ سرير بمجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج حضر الإفتتاح مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بمنطقة الرياض د. سطام الشيحة وعدد من مسؤولي الصحة .. وقد بدء الحفل بكلمة لمدير مجمع الأمل والصحة النفسية الدكتور مجاهد الشهري رحب فيها بالحضور وأشار إلى أن مجمع الأمل والصحة النفسية يعمل على تشغيل الطاقة القصوى له خلال خطة استراتيجية لعدد 200 سرير ، واليوم نفتتح 90 سريرا مقسمة بين أقسام المجمع.

وقد باشر المجمع في استقبال مراجعيه والحالات العاجلة والباردة منذ افتتاحه بتاريخ 23-7-1438هـ على شرف سمو أمير منطقة الرياض.

وبين الدكتور الشهري أن المجمع يستقبل العديد من الحالات من  مستشفيات المحافظة وخارجها ويتم معالجتها ، كما تم فتح أكثر من 1000 ملف خلال الفترة الماضية وتم معالجتها ولله الحمد.

وأضاف بأن المجمع أنشأ قسما لمتابعة الحالات الأسرية لأسر المرضى في بوتقة العمل المتكامل لإيجاد حلول جذرية للعلاج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>