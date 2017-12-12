 الجيش اليمني يُحرر مواقع جديدة غرب تعز ومقتل ثلاثة عناصر من المليشيا الإيرانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يُحرر مواقع جديدة غرب تعز ومقتل ثلاثة عناصر من المليشيا الإيرانية

الجيش اليمني يُحرر مواقع جديدة غرب تعز ومقتل ثلاثة عناصر من المليشيا الإيرانية
المناطق - واس

تمكنت قوات الجيش الوطني في اليمن اليوم من تحرير مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعـز جنوبي اليمن .
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن المعارك التي شهدتها عزلة المزاندة في جبهة مقبنة أسفرت عن تحرير تبة الخزان مزاندة , بالإضافة إلى التباب المطلة على المنطقة وكذلك تطويق جبل حيد الحمام تمهيدًا لتحريره .
وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ولا يزال تبادل القصف المدفعي بين الطرفين مستمر .

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