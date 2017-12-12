الجيش اليمني يُحرر مواقع جديدة غرب تعز ومقتل ثلاثة عناصر من المليشيا الإيرانية

تمكنت قوات الجيش الوطني في اليمن اليوم من تحرير مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعـز جنوبي اليمن .

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن المعارك التي شهدتها عزلة المزاندة في جبهة مقبنة أسفرت عن تحرير تبة الخزان مزاندة , بالإضافة إلى التباب المطلة على المنطقة وكذلك تطويق جبل حيد الحمام تمهيدًا لتحريره .

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ولا يزال تبادل القصف المدفعي بين الطرفين مستمر .