غارات للتحالف تستهدف تعزيزات ومعدات ثقيلة لميليشيات الحوثي في ريمة

استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية آليات ثقيلة وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم في محافظة ريمة اليمنية.

وأفادت مصادر محلية لموقع ، سبتمبر نت، التابع لوزارة الدفاع اليمنية ،أن ثلاث غارات جوية استهدفت آليات ومعدات قتالية ثقيلة للميليشيا الحوثية في مديرية الجبين، عاصمة المحافظة.

وأبانت ذات المصادر أن الميليشيا كانت استقدمت خلال اليومين الماضيين معدات قتالية ثقيلة إلى المنطقة تزامناً مع تقدم قوات الجيش الوطني خلال معارك تحرير الساحل الغربي ومحافظة الحديدة.

مما يذكر أن محافظة ريمة سلسلة جبال تطل على محافظة الحديدة اليمنية.