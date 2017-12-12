 “مدني” يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة اسطنبول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“مدني” يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة اسطنبول غارات للتحالف تستهدف تعزيزات ومعدات ثقيلة لميليشيات الحوثي في ريمة الجيش اليمني يُحرر مواقع جديدة غرب تعز ومقتل ثلاثة عناصر من المليشيا الإيرانية محافظ الخرج يفتتح وحدة عيادات الإدمان بمجمع الصحة النفسية فريق جراحة الأوعية الدموية ينجح في إنقاذ ثلاثيني بعد تعرضه لطلق ناري ضمن مبادرة ” كلنا مسؤول ” .. قيادات صحة القصيم تبحث احتياجات المرضى وآرائهم تجاه الخدمات الصحية طلاب جامعية أملج يتألقوا بمسرحية نافخ الكير بلدية محافظة حقل تكرم المتقاعدين أمير القصيم يتفقد غداً محافظة عنيزة ويدشن عدداً من المشاريع  أمير القصيم : المنطقة تتميز بمقوماتها الاقتصادية والبشرية وعلينا استثمارها لإيجاد اقتصاد متين يعود بالرفا على المواطنين  حساب المواطن.. أكثر من 13 مليون مواطن ومواطنة سجّلوا في البرنامج آل الشيخ: لا أعرف لماذا يتأخر العابد في إجراء العملية؟ .. والهلال يوضح!

“مدني” يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة اسطنبول

“مدني” يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة اسطنبول
المناطق - واس

‎يرأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني وفد المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة اسطنبول الإسلامية، الذي سيعقد غدا الأربعاء 25 ربيع الأول 1439هـ الموافق 13 ديسمبر 2017م.

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