“مدني” يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة اسطنبول

‎يرأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني وفد المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة اسطنبول الإسلامية، الذي سيعقد غدا الأربعاء 25 ربيع الأول 1439هـ الموافق 13 ديسمبر 2017م.