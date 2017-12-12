 “وطن بلا مخالف” تظبط ( 194089 ) مخالفا حتى الآن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“وطن بلا مخالف” تظبط ( 194089 ) مخالفا حتى الآن

“وطن بلا مخالف” تظبط ( 194089 ) مخالفا حتى الآن
المناطق - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء 26 صفر 1439 هـ وحتى نهاية يوم أمس الاثنين 23 ربيع الأول 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: –
أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة (194089) مخالفاً، منهم (107497) مخالفاً لنظام الإقامة، و(59121) مخالفاً لنظام العمل، و(27471) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
ثانيـاً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (2107) أشخاص ، (77%) منهم يمنيو الجنسية، و(22%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، وقد تم ترحيل (2029) منهم، كما تم ضبط (42) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثـــــاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (434) شخصاً.
رابعـاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم ايقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (75) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (57) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (18) سعودياً.
خامسـاً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14300) وافداً مخالفاً، منهم (12654) رجلاً، و (1646) امرأة.
سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (24151) مخالفاً، وإحالة (26115) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (27965) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (37563) مخالفاً.

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