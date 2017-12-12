 البطل (أحمد) يعود و ينتزع كأس خادم الحرمين الشريفين من ميدان فروسية الخفجي  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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البطل (أحمد) يعود و ينتزع كأس خادم الحرمين الشريفين من ميدان فروسية الخفجي 

البطل (أحمد) يعود و ينتزع كأس خادم الحرمين الشريفين من ميدان فروسية الخفجي 
المناطق - سطام الفروان 
أقام ميدان فروسية الخفجي حفله السادس عصر اليوم الثلاثاء على دعم كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله ورعاه).
وبحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية والشركات و رجال الأعمال ومحبين الفروسية من شخصيات في الوسط الفروسي وكانت حصيلة السباقات على النحو التالي:-
الشوط الأول وكان مخصصاً للجياد التي ربحت ( ٠-٣ ) سباقات حيث يتنافسون على مسافة ٢٠٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (أرغد) للمالك سالم بن مناحي السبيعي بقيادة الخيال محمد النفزي ، والشوط الثاني خصص للخيل العربية على مسافة ٢٠٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (ديزرت فوكس) للمالك محمد علي الغامدي بقيادة الخيال طلال الفرماوي، والشوط الثالثكان مخصص للأفراس على مسافة ٢٠٠٠ متر، وجاءت في المركز الأول الفرس (شيخة الخيل) للمالك عبدالرحمن خالد الشمري و قيادة الخيال حسن الصفار،
والشوط الرابع على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وكان الشوط مفتوح الدرجات وعلى مسافة ٢٠٠٠ متر، وجاء في المركز الأول البطل (أحمد) للمالك أنور بن خالد العنزي وقيادة الخيال مبارك الرشيدي.
والشوط الخامس كان مخصص لمواليد ٢٠١٤ وعلى مسافة ٢٠٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (النهر الخالد) للمالك نواف بن جليل الشمري وقيادة الخيال عبدالله العضيب.
وفي ختام السباق شكر مدير الميدان مفلح فلاح الشمري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل للفروسيه وخاصه ميدان فروسية الخفجي،  وشكر المنشد خالد بن حمد المري “العذب” على دعمه السباق بجائزة تقديرية باسم مربط بيرق والعز، ووجه شكره أيضا لجميع اللجان العامله في السباق ولعشاق ومحبي ميدان فروسية الخفجي.

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