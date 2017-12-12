بلدية غرب الدمام تزيل 345 مخيم و صندقة مخالفة على طريق مطار الملك فهد خلال الشهر الماضي

أزالت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الرقابة والنظافة العامة ومن خلال اللجنة المشكلة من رئيس لجنة التعديات بأمارة المنطقة الشرقية، وإدارة الضبط الاداري بشرطة الدمام، وإدارة المجاهدين، وإدارة مطار الملك فهد، عدد من المخيمات والصنادق الواقعة على طريق الملك فهد ( المطار )، وطريق الرياض الدمام، والطريق الرابط بين طريق الرياض وطريق المطار .

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن إدارة الرقابة والنظافة العامة في البلدية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، قامت بإزالة 345 مخيم وصندقة خلال الشهر الماضي، على طريق الملك فهد ( المطار )، وطريق الرياض الدمام، والطريق الرابط بين طريق الرياض وطريق المطار، وذلك استكمالاً لأعمال إزالة المخيمات العشوائية، مبينا أن عدد المخيمات والصنادق التي تمت ازالتها من قبل البلدية 230 مخيم وصندقة، وعدد المخيمات التي تمت ازالتها من قبل اصحابها 115 مخيم وصندقة، لافتا الى أن البلدية اشعرت اصحاب المخيمات والصنادق والبالغ عددها 735

وأشار بأن التعديات الواقعة على طريق الملك فهد ( المطار )، وطريق الرياض الدمام، والطريق الرابط بين طريق الرياض وطريق المطار مخالفة وغير نظامية، وأن هناك حملات تتم من خلال فريق متخصص، يتابع وضع هذه المخيمات، ويعمل على إزالتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما أن البلدية قامت بحصر شامل لهذه المواقع التي تضم الخيام ومواقع الدبابات و(الصنادق) الخشبية .

وأضاف القحطاني أن هذه الإزالة تأتي من ضمن التعديات والعشوائيات التي تشوه المنظر العام، مشيدا بأصحاب المخيمات والصنادق الذين تعاونوا مع البلدية وأزالوا مخيماتهم وصنادقهم العشوائية، داعيا في الوقت نفسه أصحاب كافة المخيمات والصنادق بعدم التخييم ووضع الصنادق في الأماكن الممنوعة.

داعيا في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات.