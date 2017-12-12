بلدية القطيف ترفع أكثر من 50 رد من الأنقاض العشوائية وتنذر 60 ورشة

قامت بلدية محافظة القطيف، مؤخرا، بحملة لرفع الأنقاض بصناعية الأوجام بالقطيف، نتج عنها رفع ٥٠ رد من الأنقاض العشوائية مجهولة المصدر.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أنه نتج عن الحملة تسوية عدد 15 ساحة مكشوفة، والبلدية مستمرة، وذلك لرفع مستوى النظافة، مشيرا الى أنه تم نقل تلك الأنقاض إلى المدافن والمواقع المخصصة.

وقال إن البلدية تسعى دائما الى المحافظة على البيئة من خلال إزالة المخلفات التي أصبحت مشوهة للمظهر العام وكذلك القضاء على مناطق القوارض ونواقل الأمراض، مهيبا بأصحاب الورش المحلات التعاون وعدم رمي الأنقاض‪.

وبين أنه تم إزالة ٥٠ رد من المخلفات مجهولة المصدر، و عدد 20 لوحة عشوائية من طرق الخارجية وداخليه ورفع عدد 8 سيارات هيكل ووضع 35 ملصقا على السيارات المتوقفة مع القيام بتوجيه عدد 60 إنذارا لأصحاب المحلات والورش بتامين حاويات وإزالة العشوائيات من أمام محلاتهم مع القيام بتكنيس شوارع داخليه وخارجية والتقاط المبعثرات من الورق والقوارير الفارغة وغيرها من الشوارع والساحات العامة بالكامل.

وشدد على أهمية التعاون بين البلدية والمواطنين والمقيمين فيما يتعلق بأي ملاحظات تخص النظافة، فيما دعا المواطنين الى ضرورة الإبلاغ عن أي اشتباه يتعلق بالمخالفات الصحية من خلال رقم البلاغات ٩٤٠ ، موكدا على أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية وعلى تشديد الرقابة على المخالفين وأنه سيتم تطبيق العقوبات المترتبة بحقهم.