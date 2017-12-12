الأمير أحمد بن فهد يستقبل عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء ووكلاء الكلية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، ووكلاء الكلية.

واطلع سموه على نبذةٍ عن أقسام الكلية، والتخصصات التي تضمها، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة –أيدها الله-، مشيداً سموه بجهود أعضاء هيئة التدريس في نشر الفكر المعتدل، ومواجهة الأفكار الضالة والمنحرفة، مشدداً على ضرورة أن يحظى الطالب والطالبة ببيئة أكاديمية محفزة، تسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي والأكاديمي لهم، وتعزز من مشاركتهم في بناء وطنهم، وتقوم على تفعيل دورهم الاجتماعي في الأنشطة الجامعية المختلفة، مؤكداً سموه على ضرورة أن تسعى الجامعة على تطوير طلابها وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وأن تسهم الجامعة في تنشيط الجانب العلمي لنشر العلم الشرعي في المنطقة، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته عبر عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، باسمه وباسم وكلاء الكلية ومنسوبيها، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على حرص سموهما على طلبة العلم، وأن يكون لهم دورٌ فاعل في المنطقة، مؤكداً أن منسوبو الكلية سعداء باللقاء بصاحب السمو نائب أمير المنطقة الشرقية، والاستماع لتوجيهاته السديدة، حول العمل الأكاديمي في الكلية وبرامجها.