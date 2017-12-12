مدرب الجزيرة عن مواجهة ريال مدريد: سنحتاج لثلاث حافلات أمام المرمى

صرح الهولندي هينك تين كات، مدرب الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، بأنهم يتحلون بالواقعية ويمنون النفس بتقديم مباراة مشرفة، أمام ريال مدريد، في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية 2017.

وقال هينك تين كات في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، غداة اللقاء المرتقب ضد الفريق الملكي، فيما يتعلق بحظوظ الجزيرة في تحقيق مفاجأة في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي: “الحلم أمر جيد لكننا سنتحلى بالواقعية ونود تقديم مباراة مشرفة”.

وأضاف المدرب الهولندي: “سيكون شعورا مثيرا للاعبين والجماهير فمشاهدة نجوم ريال مدريد ربما لا تحدث سوى في الألعاب الإلكترونية، ويمكنني تخيل شعور فريقي. سيكون متحفزا جدا وأتمنى ألا يصيبه التوتر”.

وأشار هينك تين “مبتسما” إلى أنه: “ربما يتطلب الأمر وضع ثلاث حافلات وليس حافلة واحدة أمام المرمى مثل مورينيو”.

وقال مدرب الجزيرة: “وصلنا إلى قبل نهائي كأس العالم للأندية، وهذا إنجاز لم أكن أتخيله كما أننا أعطينا دفعة ستطور كرة القدم في الإمارات”.

يذكر أن هينك تين كات (36 عاما)، كان مساعدا لمواطنه الهولندي فرانك ريكارد في فترة تدريبه لبرشلونة بين عامي (2003 و2006)، عندما توج البلوغرانا بلقب بطل الدوري الإسباني مرتين، وبدوري أبطال أوروبا 2006، لأول مرة منذ 14 عاما.

من جهة أخرى، تجنب المدرب الهولندي الدخول في المقارنة التقليدية بين كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد ودوري أبطال أوروبا، والفائز مؤخرا بالكرة الذهبية للمرة الخامسة، وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي صعد للفريق الأول لبرشلونة في فترة وجود هينك تين كات نفسه في بالجهاز الفني للبرسا.

واكتفى بالقول: “الأمر أشبه بالمقارنة بين سيارتين من فئة رولز رويس لكن واحدة حمراء اللون والأخرى زرقاء، وكل شخص يفضل اللون الذي يحبه”.