 غوغل تطلق تطبيقات مميزة للاستمتاع بالتصوير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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غوغل تطلق تطبيقات مميزة للاستمتاع بالتصوير

غوغل تطلق تطبيقات مميزة للاستمتاع بالتصوير
المناطق - الرياض

أعلنت غوغل عن ثلاثة تطبيقات جديدة، تعكس استمرار الشركة في بناء “التكنولوجيا التجريبية”.

وأعلنت غوغل عن إطلاقها ثلاثة تطبيقات جديدة للتصوير، حيث تعد هذه الإصدارات جزءا من برنامج “appsperiments”، الذي أطلقته الشركة حديثا.

وقد استلهم البرنامج الجديد من تطبيق الشركة “Motion Stills”، الذي صدر العام الماضي، حيث يسمح بالتقاط مقاطع فيديو قصيرة وتحويلها إلى صور متحركة  GIF، أو عروض سينمائية شاملة وذلك باستخدام تكنولوجيا التثبيت والعرض المتقدمة لديهم.

وكشفت غوغل عن تفاصيل حول تطبيقاتها الثلاثة الجديدة بدءا من أن تطبيق “Storyboard” سيكون مخصصا فقط لمستخدمي أندرويد، فيما سيكون التطبيق الثاني “Selfissimo” لمستخدمي أندرويد و iOS أما الثالث “Scrubbies” فسيكون لمستخدمي iOS فقط.

ويعمل تطبيق “Storyboard” على أخذ مقاطع الفيديو الخاصة بك وتحويلها إلى صفحة واحدة تتضمن 6 إطارات، يتم وضعها بطريقة تشبه الكتب الهزلية، أي بمثابة قصة مصورة.

Google

ويقوم التطبيق باختيار الإطارات المثيرة للاهتمام تلقائيا ويضم 6 أنماط بصرية مختلفة، فضلا عن أن غوغل تدعي أن هناك أكثر من 1.6 تريليون تركيبة مختلفة للصور.

أما التطبيق الثاني “Selfissimo”، فيقوم على التقاط صور السيلفي بشكل تلقائي مع كل حركة تقوم بها بمجرد النقر على الشاشة لبدء “جلسة التصوير” الخاصة بك، ويتميز التطبيق بفكرة تحويل الصور إلى الأسود والأبيض.

Google

ويتيح التطبيق الأخير “Scrubbies” التعامل بسهولة مع سرعة واتجاه الفيديو لإنتاج مقاطع رائعة يمكن دمجها، فضلا عن إمكانية تسليط الضوء على اللحظات المثيرة والتقاط الوجوه المضحكة وإعادة تشغيل اللقطة ذاتها وغيرها من الميزات على غرار “DJ-style”، وذلك باستخدام أصابع اليد بالنقر على الشاشة وإنشاء مقطع فيديو مميز يمكن حفظه على الهاتف أو مشاركته مع الأصدقاء.

ووتوفر التطبيقات الثلاثة الآن على متاجر غوغل بلاي وآب ستور، ونظرا لأن هذه الحزمة من التطبيقات تعد الخطوة الأولى في مشروع غوغل “appsperiments”، فإنه من المنتظر أن نرى المزيد من التطبيقات التي تعتمد التكنولوجيا التجريبية، قريبا.

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