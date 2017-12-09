بالفيديو.. الصين تطبق “عين اليعسوب” لكشف المجرمين من بين ملياري شخص

كشفت الصين عن نظام مراقبة ذكي يمكنه التعرف على المجرمين ضمن قاعدة بيانات تحوي ملياري وجه، في غضون ثوان.

ويتصل النظام المطور بالملايين من كاميرات المراقبة، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف.

وسبق أن استُخدم النظام المعروف باسم “عين اليعسوب”، في شنغهاي لتعقب مئات المجرمين المطلوبين، وفقا للتقارير.

وقالت الشركة التي طورت هذه التكنولوجيا، Yitu Technology ومقرها شنغهاي، إن النظام يتفحص الصور من قاعدة البيانات الوطنية للبلاد. وتشمل صور زوار المدينة وتلك الملتقطة في العديد من الموانئ والمطارات.

وقال تشو لونغ، الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس المشارك: “يمكن للنظام القيام بما كان لا يُصدق منذ 3 سنوات فقط”.

وساعد هذا النظام قوة الشرطة في شنغهاي على تعقب المجرمين في مدينة عدد سكانها أكثر من 24 مليون نسمة.

وفي اليوم الأول من تشغيله في مترو شنغهاي، خلال شهر يناير الماضي، حدد النظام رجلا مطلوبا عندما دخل المحطة، وفقا لتقارير SCMP.

وبعد مطابقة وجهه مع قاعدة البيانات، أرسل “عين اليعسوب” الصورة إلى الشرطة التي اعتقلته بدورها.

وفي الأشهر الثلاثة التالية، ساعد النظام الشرطة على اعتقال 567 مجرما مشتبها بهم، في مترو أنفاق المدينة.

وأوضح السيد تشو أنه يمكن استخدام النظام لأكثر من مجرد مساعدة الشرطة في المستقبل. وقال إن النظام قادر على تحديد الناس الذين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي، ليجعل رقم التعريف الشخصي شيئا من الماضي.