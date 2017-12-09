 بالفيديو.. رونالدينيو يستعيد ذكرياته مع الأهداف الجميلة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. رونالدينيو يستعيد ذكرياته مع الأهداف الجميلة!

بالفيديو.. رونالدينيو يستعيد ذكرياته مع الأهداف الجميلة!
المناطق - الرياض

استعاد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، ذكرياته مع الأهداف الجميلة، عندما سجل هدفا رائعا خلال مشاركته في مباراة خيرية في البرازيل.

فخلال اللقاء الذي جمع فريق “أصدقاء رونالدينيو” وفريق “النجوم”، تمكن رونالدينيو، من تسجيل هدف رائع، أعاد به إلى الأذهان، الأهداف الجميلة التي كان يسجلها عندما كان يدافع عن ألوان باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وميلان الإيطالي.

وأحرز النجم البرازيلي (37 عاما) هدفه الرائع من تسديدة بعيدة المدى من منتصف الملعب، وجدت طريقها إلى الشباك.

وحظي هذا الهدف الجميل بإعجاب المشاهدين، وحتى حارس مرمى فريق “النجوم”، الذي قام بالتصفيق بعدما اهتزت شباكه.

ولم يجنّب هذا الهدف الرائع فريق “أصدقاء “رونالدينيو” الخسارة أمام فريق “النجوم”، بنتيجة (6-9).

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